9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बलिया

Ballia News: बलिया बिहार बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद

पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सेवदास की मठिया के पास BST बांध के नीचे जांच दल ने महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन से 315 पेटी अलग-अलग ब्रांड की विदेशी शराब बरामद की। बाजार में इसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए है।

less than 1 minute read
Google source verification

बलिया

image

Abhishek Singh

Jan 09, 2026

Ballia news

Ballia police

Ballia Crime: बलिया जिले के जयप्रकाश नगर क्षेत्र में गुरुवार रात पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सेवदास की मठिया के पास BST बांध के नीचे जांच दल ने महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन से 315 पेटी अलग-अलग ब्रांड की विदेशी शराब बरामद की। बाजार में इसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए है।


क्षेत्राधिकारी बैरिया मोहम्मद फहीम कुरैशी के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी मयंक कुमार व उनकी टीम सीमा इलाके में वाहनों की सघन जांच कर रही थी। इसी बीच सफेद रंग की एक पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने का संकेत दिया, लेकिन चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी और भागने का प्रयास किया।

पुलिस के डर से खेत में उतारा वाहन


पुलिस से बचने के लिए चालक ने पिकअप को बांध से नीचे खेत की ओर उतार दिया। कुछ दूरी आगे रास्ता बंद होने के कारण वह वाहन छोड़कर घने कोहरे का लाभ उठाते हुए मौके से गायब हो गया। पुलिस ने तत्काल वाहन को कब्जे में लेकर उसमें लदी शराब जब्त कर ली।


प्रारंभिक आकलन के अनुसार जब्त शराब की मात्रा लगभग 2,780 लीटर बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन मालिक नितेश कुमार यादव (बड़का नगर, थाना दोकटी) और फरार अज्ञात चालक के खिलाफ कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। तस्करी की खेप कहां से लोड की गई थी और इसकी डिलीवरी कहां होनी थी, इसका पता लगाया जा रहा है। सीमा क्षेत्र में बढ़ती तस्करी को देखते हुए पुलिस निगरानी और सख्त करने की तैयारी में है। इस कार्रवाई के बाद से तस्कर नेटवर्क में हलचल मची हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 08:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: बलिया बिहार बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ballia News: एक ही लड़की के प्यार में पागल थे युवक,भेद खुलने पर दोनों ने खाया ज़हर, एक की मौत

Ballia news
बलिया

Ballia News: दो बीएलओ शिक्षकों के विरुद्ध एसडीएम ने को कार्रवाई, मचा हडकंप

Ballia news
बलिया

Ballia News: नए वर्ष पर दो गुटों में हुई जबरदस्त मार पीट में एक की मौत, दूसरा गंभीर

Ballia news
बलिया

Ballia News: सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, मचा कोहराम

Ballia
बलिया

ओमप्रकाश राजभर बोले- ब्राह्मण विधायकों की बैठक को तिल का ताड़ बनाया जा रहा

ओमप्रकाश राजभर का पहुंचे बलिया (फोटो सोर्स- 'X' सुभासपा)
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.