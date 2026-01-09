Ballia News: बलिया बिहार बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद



प्रारंभिक आकलन के अनुसार जब्त शराब की मात्रा लगभग 2,780 लीटर बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन मालिक नितेश कुमार यादव (बड़का नगर, थाना दोकटी) और फरार अज्ञात चालक के खिलाफ कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। तस्करी की खेप कहां से लोड की गई थी और इसकी डिलीवरी कहां होनी थी, इसका पता लगाया जा रहा है। सीमा क्षेत्र में बढ़ती तस्करी को देखते हुए पुलिस निगरानी और सख्त करने की तैयारी में है। इस कार्रवाई के बाद से तस्कर नेटवर्क में हलचल मची हुई है।