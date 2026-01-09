Ballia News: बलिया बिहार बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद

Ballia police
Ballia Crime: बलिया जिले के जयप्रकाश नगर क्षेत्र में गुरुवार रात पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सेवदास की मठिया के पास BST बांध के नीचे जांच दल ने महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन से 315 पेटी अलग-अलग ब्रांड की विदेशी शराब बरामद की। बाजार में इसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए है।
क्षेत्राधिकारी बैरिया मोहम्मद फहीम कुरैशी के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी मयंक कुमार व उनकी टीम सीमा इलाके में वाहनों की सघन जांच कर रही थी। इसी बीच सफेद रंग की एक पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने का संकेत दिया, लेकिन चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी और भागने का प्रयास किया।
पुलिस से बचने के लिए चालक ने पिकअप को बांध से नीचे खेत की ओर उतार दिया। कुछ दूरी आगे रास्ता बंद होने के कारण वह वाहन छोड़कर घने कोहरे का लाभ उठाते हुए मौके से गायब हो गया। पुलिस ने तत्काल वाहन को कब्जे में लेकर उसमें लदी शराब जब्त कर ली।
प्रारंभिक आकलन के अनुसार जब्त शराब की मात्रा लगभग 2,780 लीटर बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन मालिक नितेश कुमार यादव (बड़का नगर, थाना दोकटी) और फरार अज्ञात चालक के खिलाफ कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। तस्करी की खेप कहां से लोड की गई थी और इसकी डिलीवरी कहां होनी थी, इसका पता लगाया जा रहा है। सीमा क्षेत्र में बढ़ती तस्करी को देखते हुए पुलिस निगरानी और सख्त करने की तैयारी में है। इस कार्रवाई के बाद से तस्कर नेटवर्क में हलचल मची हुई है।
बड़ी खबरेंView All
बलिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग