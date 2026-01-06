6 जनवरी 2026,

बलिया

Ballia News: दो बीएलओ शिक्षकों के विरुद्ध एसडीएम ने को कार्रवाई, मचा हडकंप

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विधानसभा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की ड्यूटी में गंभीर लापरवाही के मामले उजागर हुए हैं।

बलिया

image

Abhishek Singh

Jan 06, 2026

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले के मुरली छपरा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विधानसभा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की ड्यूटी में गंभीर लापरवाही के मामले उजागर हुए हैं। बैरिया के उप जिलाधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी ने शिक्षा विभाग से जुड़े दो शिक्षकों की भूमिका पर कड़ा संज्ञान लिया है।

निर्वाचन का काम नहीं करने पर हुआ एक्शन


आधिकारिक पत्राचार के मुताबिक, खवासपुर ग्राम सभा के खवासपुर स्थित बाबू के डेरा इलाके में भाग संख्या-406 के लिए बीएलओ की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापक रामाशंकर प्रसाद ने निर्वाचन कार्य करने से साफ मना कर दिया। आरोप है कि उन्होंने फील्ड में कोई गतिविधि नहीं की और मोबाइल पर संपर्क साधने की कोशिश के बावजूद उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया।


वहीं, प्राथमिक विद्यालय मानस टोला में तैनात सहायक अध्यापक यशवंत कुमार गौतम पर भी भाग संख्या-341 (ग्राम पंचायत इब्राहिमाबाद उपरवार) की बीएलओ ड्यूटी को लेकर जानबूझकर उदासीनता बरतने का आरोप है। विभागीय पत्र में कहा गया है कि उन्होंने दायित्व स्वीकार करने से इनकार किया और फोन कॉल का भी कोई उत्तर नहीं दिया।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 के नियमों का उल्लंघन पर हुआ एक्शन


उप जिलाधिकारी बैरिया ने इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 के नियमों का उल्लंघन तथा प्रशासनिक अनुशासन के विपरीत आचरण माना है। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखित रूप से दोनों शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति भेजी है।


प्रशासन ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को वैकल्पिक रूप से किसी अन्य सक्षम कर्मी को तत्काल बीएलओ के रूप में नियुक्त करने और पुनरीक्षण कार्य बिना बाधा पूरा कराने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और जिम्मेदार कर्मियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

06 Jan 2026 06:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: दो बीएलओ शिक्षकों के विरुद्ध एसडीएम ने को कार्रवाई, मचा हडकंप

