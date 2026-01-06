Ballia News: दो बीएलओ शिक्षकों के विरुद्ध एसडीएम ने को कार्रवाई, मचा हडकंप



आधिकारिक पत्राचार के मुताबिक, खवासपुर ग्राम सभा के खवासपुर स्थित बाबू के डेरा इलाके में भाग संख्या-406 के लिए बीएलओ की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापक रामाशंकर प्रसाद ने निर्वाचन कार्य करने से साफ मना कर दिया। आरोप है कि उन्होंने फील्ड में कोई गतिविधि नहीं की और मोबाइल पर संपर्क साधने की कोशिश के बावजूद उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया।