Ballia News: एक ही लड़की के प्यार में पागल थे युवक,भेद खुलने पर दोनों ने खाया ज़हर, एक की मौत

Ballia News: बलिया जिले के नवानगर थाना क्षेत्र में प्रेम-प्रसंग से जुड़ी एक दुखद घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। जानकारी के मुताबिक, दो युवक एक ही युवती से प्रेम करते थे, लेकिन एक-दूसरे को इस बात की भनक नहीं थी। लंबे समय तक यह मामला दोनों परिवारों और गांव से छिपा रहा, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई, घटना ने खौफनाक मोड़ ले लिया।
बताया जा रहा है कि युवती से प्रेम संबंध को लेकर दोनों युवक गंभीर रूप से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। मंगलवार की शाम जब उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस लड़की को वे अपना सबकुछ मान बैठे हैं, वही दोनों की पसंद भी है, तो वे मानसिक तनाव में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस खुलासे के बाद दोनों काफी देर तक असहज और परेशान दिखाई दिए।
तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों ने अलग-अलग जगह जाकर ज़हरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिवार वालों को जब इस बात की सूचना मिली, तो वे तुरंत दोनों को लेकर अस्पताल की ओर रवाना हुए। लेकिन 24 वर्षीय युवक सूरज गोड़, निवासी फुलवरिया गांव, ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा युवक, जिसकी उम्र कम बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है और चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है।
घटना की सूचना मिलते ही नवानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की प्रारंभिक छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना से पहले क्या-क्या परिस्थितियाँ बनीं, जिसने युवकों को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया।
इलाके में इस घटना के बाद से भारी मायूसी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना केवल प्रेम-प्रसंग नहीं, बल्कि संवाद की कमी और भावनात्मक दबाव का गंभीर परिणाम है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले में जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
