Ballia News: एक ही लड़की के प्यार में पागल थे युवक,भेद खुलने पर दोनों ने खाया ज़हर, एक की मौत



बताया जा रहा है कि युवती से प्रेम संबंध को लेकर दोनों युवक गंभीर रूप से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। मंगलवार की शाम जब उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस लड़की को वे अपना सबकुछ मान बैठे हैं, वही दोनों की पसंद भी है, तो वे मानसिक तनाव में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस खुलासे के बाद दोनों काफी देर तक असहज और परेशान दिखाई दिए।

तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों ने अलग-अलग जगह जाकर ज़हरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिवार वालों को जब इस बात की सूचना मिली, तो वे तुरंत दोनों को लेकर अस्पताल की ओर रवाना हुए। लेकिन 24 वर्षीय युवक सूरज गोड़, निवासी फुलवरिया गांव, ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा युवक, जिसकी उम्र कम बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है और चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है।