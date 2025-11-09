Ballia News: कुल्हाड़ी से काटकर युवक की निर्मम हत्या, मची सनसनी

जानकारी के अनुसार, महलीपुर निवासी चंदन राजभर (पुत्र गणेश राजभर) शनिवार रात करीब नौ बजे अपने डेरा से घर लौट रहा था। घर से लगभग पचास मीटर पहले तीन युवकों ने उसे घेरकर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार कर दिए। चंदन की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, तब तक हमलावर उसे मरा समझकर फरार हो गए।