बलिया

Ballia News: कुल्हाड़ी से काटकर युवक की निर्मम हत्या, मची सनसनी

मनियर थाना क्षेत्र के महलीपुर गांव में शनिवार रात एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। बदमाशों ने 23 वर्षीय चंदन राजभर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया।

बलिया

image

Abhishek Singh

Nov 09, 2025

Ballia news

Ballia news, Pic-Patrika

Ballia Murder News: बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र के महलीपुर गांव में शनिवार रात एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। बदमाशों ने 23 वर्षीय चंदन राजभर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया।

जानकारी के अनुसार, महलीपुर निवासी चंदन राजभर (पुत्र गणेश राजभर) शनिवार रात करीब नौ बजे अपने डेरा से घर लौट रहा था। घर से लगभग पचास मीटर पहले तीन युवकों ने उसे घेरकर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार कर दिए। चंदन की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, तब तक हमलावर उसे मरा समझकर फरार हो गए।

गंभीर रूप से घायल चंदन को परिजन तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

थानाध्यक्ष कौशल पाठक ने बताया कि तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों आरोपी मृतक के पड़ोसी बताए जा रहे हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

मृतक चंदन अपने दो भाइयों में बड़ा और अविवाहित था। बहन रानी का विवाह हो चुका है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

Published on:

09 Nov 2025 11:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: कुल्हाड़ी से काटकर युवक की निर्मम हत्या, मची सनसनी

बलिया

उत्तर प्रदेश

