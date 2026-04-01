Ballia News: युवक से शादी की जिद में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, चढ़ी 200 फ़ीट ऊंचे टावर पर, प्रेमी की हां के बाद उतरी नीचे



इसके बाद ही युवती शांत हुई और करीब डेढ़ घंटे बाद सुरक्षित नीचे उतर आई। जानकारी के मुताबिक, युवती और 19 वर्षीय युवक के बीच पिछले छह महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती शादी का दबाव बना रही थी, जबकि युवक का कहना था कि वह अपने बड़े भाई की शादी के बाद ही विवाह करेगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया