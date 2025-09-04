Ballia News: एवीबीपी आज करेगी ओमप्रकाश राजभर के कार्यालय का घेराव, ओमप्रकाश ने कहा था गुंडा

Ballia News: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ बुधवार की देर शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) कार्यकर्ताओं ने टीडी कॉलेज चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका।
वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने घोषणा की कि गुरुवार को रसड़ा स्थित सुभासपा के केंद्रीय कार्यालय का घेराव करेंगे। संगठन के संयोजक ऋषभ सिंह ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए प्रदर्शन में पुलिस द्वारा एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर की गई लाठीचार्ज का राजभर ने न केवल समर्थन किया, बल्कि कार्यकर्ताओं को "गुंडा" कहकर संबोधित भी किया।
ऋषभ सिंह ने कहा कि यह बयान न केवल एबीवीपी कार्यकर्ताओं का, बल्कि पूरे विद्यार्थी परिषद का अपमान है, जिसके खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा।