बलिया

Ballia News: एवीबीपी आज करेगी ओमप्रकाश राजभर के कार्यालय का घेराव, ओमप्रकाश ने कहा था गुंडा

विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बयान से हलचल मचा हुआ है। मंत्री द्वारा गुंडा कहने पर परिषद के कार्यकर्ता लखनऊ से लेकर बलिया तक ओमप्रकाश राजभर के कार्यालय पर विरोध जता रहे है।

बलिया

Abhishek Singh

Sep 04, 2025

Ballia News: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ बुधवार की देर शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) कार्यकर्ताओं ने टीडी कॉलेज चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका।

वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने घोषणा की कि गुरुवार को रसड़ा स्थित सुभासपा के केंद्रीय कार्यालय का घेराव करेंगे। संगठन के संयोजक ऋषभ सिंह ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए प्रदर्शन में पुलिस द्वारा एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर की गई लाठीचार्ज का राजभर ने न केवल समर्थन किया, बल्कि कार्यकर्ताओं को "गुंडा" कहकर संबोधित भी किया।

ऋषभ सिंह ने कहा कि यह बयान न केवल एबीवीपी कार्यकर्ताओं का, बल्कि पूरे विद्यार्थी परिषद का अपमान है, जिसके खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा।

04 Sept 2025 10:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: एवीबीपी आज करेगी ओमप्रकाश राजभर के कार्यालय का घेराव, ओमप्रकाश ने कहा था गुंडा

