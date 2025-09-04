Ballia News: एवीबीपी आज करेगी ओमप्रकाश राजभर के कार्यालय का घेराव, ओमप्रकाश ने कहा था गुंडा

वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने घोषणा की कि गुरुवार को रसड़ा स्थित सुभासपा के केंद्रीय कार्यालय का घेराव करेंगे। संगठन के संयोजक ऋषभ सिंह ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए प्रदर्शन में पुलिस द्वारा एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर की गई लाठीचार्ज का राजभर ने न केवल समर्थन किया, बल्कि कार्यकर्ताओं को "गुंडा" कहकर संबोधित भी किया।