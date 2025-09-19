Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: पिकअप लदी शराब लूटने के आरोपी का एनकाउंटर, हालत गंभीर

बैरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच गुरुवार रात मुठभेड़ हुई। इस दौरान शराब लदी पिकअप लूट का मुख्य आरोपी चेंपू उर्फ अभि राठौर, निवासी सावन छपरा, पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सीएचसी सोनबरसा भेजा गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

बलिया

Abhishek Singh

Sep 19, 2025

Ballia news
Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच गुरुवार रात मुठभेड़ हुई। इस दौरान शराब लदी पिकअप लूट का मुख्य आरोपी चेंपू उर्फ अभि राठौर, निवासी सावन छपरा, पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सीएचसी सोनबरसा भेजा गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कृपाशंकर ने बताया कि 13 सितंबर को बैरिया गोदाम से लालगंज कम्पोजिट दुकान के लिए जा रही शराब से भरी पिकअप को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पर असलहे के बल पर लूट लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने पहले ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर पिकअप व तीन बाइक बरामद की थी, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में गुरुवार को सूचना के आधार पर बैरिया-दोकटी सोनबरसा ग्रीनफील्ड ओवरब्रिज के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस को देख भागने लगा और घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लग गई। पूछताछ में उसने अपना नाम चेंपू राठौर बताया, जिसके खिलाफ शराब लूट का मुकदमा दर्ज है।

Published on:

19 Sept 2025 07:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: पिकअप लदी शराब लूटने के आरोपी का एनकाउंटर, हालत गंभीर

