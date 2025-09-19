Ballia News: पिकअप लदी शराब लूटने के आरोपी का एनकाउंटर, हालत गंभीर

इसी क्रम में गुरुवार को सूचना के आधार पर बैरिया-दोकटी सोनबरसा ग्रीनफील्ड ओवरब्रिज के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस को देख भागने लगा और घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लग गई। पूछताछ में उसने अपना नाम चेंपू राठौर बताया, जिसके खिलाफ शराब लूट का मुकदमा दर्ज है।