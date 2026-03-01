Ballia News: बहू बेटे की हत्या के बाद ससुर ने पोखरे में कूद कर दी जान



बताया जा रहा है कि झूलन चौरसिया अपने बेटे नीरज को घर से हटाना चाहता था, लेकिन नीरज हर बार बाद में जाने की बात कहकर टाल देता था। इसी रंजिश में आकर झूलन ने घटना की रात गोदाम और दुकान में आग लगा दी और बाहर से ताला बंद कर फरार हो गया।

इस भीषण आग में नीरज की पत्नी रितिका चौरसिया (24) और उनका चार वर्षीय पुत्र धीरज कुमार जिंदा जल गए, जिससे पूरे परिवार में मातम छा गया। घटना के बाद से ही झूलन चौरसिया फरार था, लेकिन मंगलवार को उसका शव पास के एक शिव मंदिर के पोखरे में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ।