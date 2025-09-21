Ballia News: युवक की हत्या के बाद पुलिस अधीक्षक का बड़ा एक्शन, 2 उपनिरीक्षकों समेत 4 पुलिस कर्मी निलंबित

पुलिस के अनुसार, पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद के दौरान गोली लगने से निरुपुर गांव निवासी सुनील यादव (26) गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।