बलिया

Ballia News: युवक की हत्या के बाद पुलिस अधीक्षक का बड़ा एक्शन, 2 उपनिरीक्षकों समेत 4 पुलिस कर्मी निलंबित

रैपुरा ढाले में शनिवार शाम दो गुटों के बीच हुए विवाद में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में दो उप-निरीक्षकों सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

बलिया

Abhishek Singh

Sep 21, 2025

Ballia news
Ballia police

Ballia Murder Apdate: बलिया जिले के हल्दी थाना क्षेत्र के रैपुरा ढाले में शनिवार शाम दो गुटों के बीच हुए विवाद में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में दो उप-निरीक्षकों सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद के दौरान गोली लगने से निरुपुर गांव निवासी सुनील यादव (26) गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस सक्रिय

मृतक के पिता शिवशंकर यादव की तहरीर पर पुलिस ने पंकज राय, लक्ष्मी नारायण चौबे, नीरज चौबे और श्रवण दूबे को नामजद करते हुए चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षक रवि वर्मा और उदय प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी अरविन्द यादव तथा आरक्षी अजय यादव को लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

21 Sept 2025 06:23 pm

