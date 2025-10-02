Ballia News: मेला देखने गए भाई और बहन को डंपर ने रौंदा, दोनों की मौत

जानकारी के अनुसार, बिहार के भोजपुर जनपद के बड़ारहा थाना क्षेत्र के खवासपुर गांव निवासी रितिक यादव (15) अपनी मौसेरी बहन, बैरिया थाना क्षेत्र के फकरू टोला निवासी निशा यादव (20) के साथ स्कूटी से दशहरा मेला देखने आया था। दोनों रेवती से दुर्गा पूजा देख कर लौट रहे थे, तभी मांझी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल युवती को सीएचसी सोनबरसा ले जाया गया। हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया।