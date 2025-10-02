Ballia News: मेला देखने गए भाई और बहन को डंपर ने रौंदा, दोनों की मौत

Ballia accident, Pic- Patrika
Ballia Accident News: बलिया जिले के एनएच-31 पर बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरिया दलित बस्ती के पास तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार भाई-बहन को रौंद दिया। हादसे में किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती ने इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
जानकारी के अनुसार, बिहार के भोजपुर जनपद के बड़ारहा थाना क्षेत्र के खवासपुर गांव निवासी रितिक यादव (15) अपनी मौसेरी बहन, बैरिया थाना क्षेत्र के फकरू टोला निवासी निशा यादव (20) के साथ स्कूटी से दशहरा मेला देखने आया था। दोनों रेवती से दुर्गा पूजा देख कर लौट रहे थे, तभी मांझी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल युवती को सीएचसी सोनबरसा ले जाया गया। हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया।
घटना के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर को कब्जे में लेकर सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मंटन वर्मा, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह और विधायक जयप्रकाश अंचल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, मगर भीड़ नहीं मानी। इसके बाद एसडीएम आलोक प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक कृपाशंकर, सीओ मोहम्मद फहीम कुरैशी और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची।
ग्रामीणों का आरोप था कि हर साल दशहरा मेला के दौरान बैरिया में नो-एंट्री लागू नहीं की जाती, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। लोगों की मांग है कि मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए और डंपर मालिक को मौके पर बुलाया जाए। देर शाम तक ग्रामीण सड़क पर डटे रहे और प्रशासन उनसे बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश करता रहा।
