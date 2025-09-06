Ballia News: भाई ने बहन के प्रेमी पर फेंका तेजाब, मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, हुसैनाबाद निवासी राजकुमार तिवारी को बरियारपुर गांव के दुर्गेश पांडे ने फोन कर पेवन का ढाला, खेवसर गांव बुलाया था। राजकुमार वहां पहुंचा तो पहले से मौजूद हमलावरों ने उसे घेरकर मारपीट की और फिर तेजाब फेंक दिया। बचाव की कोशिश में तेजाब उसकी बांह और पीठ पर गिरा। किसी तरह जान बचाकर वह अपने घर पहुंचा।