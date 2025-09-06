Ballia News: भाई ने बहन के प्रेमी पर फेंका तेजाब, मचा हड़कंप

Ballia News: बलिया जिले के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को प्रेम प्रसंग के विवाद में एक युवक पर तेजाब फेंककर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद पीड़ित को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी स्थित बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार, हुसैनाबाद निवासी राजकुमार तिवारी को बरियारपुर गांव के दुर्गेश पांडे ने फोन कर पेवन का ढाला, खेवसर गांव बुलाया था। राजकुमार वहां पहुंचा तो पहले से मौजूद हमलावरों ने उसे घेरकर मारपीट की और फिर तेजाब फेंक दिया। बचाव की कोशिश में तेजाब उसकी बांह और पीठ पर गिरा। किसी तरह जान बचाकर वह अपने घर पहुंचा।
परिजन उसे पहले बांसडीह सीएचसी ले गए, वहां से जिला अस्पताल और फिर गंभीर हालत में बीएचयू, वाराणसी रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर सीओ बांसडीह जयशंकर मिश्रा और प्रभारी निरीक्षक राकेश उपाध्याय मौके पर पहुंचे।
पीड़ित की दादी लहासु देवी ने आरोप लगाया कि दुर्गेश पांडे ने ही हमले की साजिश रची थी। पुलिस ने एक नामजद समेत चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सीओ बांसडीह ने बताया कि राजकुमार का आरोपित की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।