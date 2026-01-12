रेलवे ट्रैक पर ईयरफोन लगा कर ‘नित्यक्रिया’ कर था शख्स; स्पीड में ट्रेन आई और काट डाला

अपने माता-पिता के साथ संवरा में किराए के मकान में शिवम रहता था। रविवार की सुबह वह शौच के लिए घर से निकला। इस दौरान वह रेलवे ट्रैक के किनारे चला गया। कानों में ईयरफोन लगे होने और घने कोहरे की वजह से उसे ट्रेन के आने का अंदाजा नहीं हो सका। इसी दौरान वह बलिया से रसड़ा की ओर जा रही इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई।