बलिया

रेलवे ट्रैक पर ईयरफोन लगा कर ‘नित्यक्रिया’ कर था शख्स; स्पीड में ट्रेन आई और काट डाला

Man Hit By Train: रेलवे ट्रैक पर ईयरफोन लगा कर 'नित्यक्रिया' कर रहे शख्स को ट्रेन ने कुचल दिया। जिसके कारण 18 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। जानिए, पूरा मामला क्या है?

बलिया

image

Harshul Mehra

Jan 12, 2026

man defecating on a railway track with earphones on speeding train passed by and struck him

रेलवे ट्रैक पर ईयरफोन लगा कर शौच कर रहे शख्स की ट्रेन से कटकर मौत। फोटो सोर्स-AI

Man Hit By Train: बलिया रेलखंड पर संवरा हाल्ट स्टेशन के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। ईयरफोन लगाए हुए रेल पटरी के किनारे नित्यक्रिया कर रहा एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। इस वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

Ballia News: ट्रेन से कटकर शख्स की मौत

घटना की जानकारी मिलते ही RPF रसड़ा और संवरा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंच गई। जांच के दौरान मृतक की पहचान गाजीपुर जिले के बरेसर रेसर थाना क्षेत्र अंतर्गत सत्यनगर चौथीबाद गांव निवासी मनोज गोंड के 18 साल के बेटे शिवम गोंड के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

कानों में लगा था ईयरफोन, ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई दी

अपने माता-पिता के साथ संवरा में किराए के मकान में शिवम रहता था। रविवार की सुबह वह शौच के लिए घर से निकला। इस दौरान वह रेलवे ट्रैक के किनारे चला गया। कानों में ईयरफोन लगे होने और घने कोहरे की वजह से उसे ट्रेन के आने का अंदाजा नहीं हो सका। इसी दौरान वह बलिया से रसड़ा की ओर जा रही इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

पुलिस ने दी परिजनों की मामले की जानकारी

मामले की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टूटे पड़े मोबाइल फोन और स्थानीय लोगों की मदद से उसकी पहचान की। जिसके बाद परिजनों को मामले की जानकारी दी गई।

12 Jan 2026 03:44 pm

