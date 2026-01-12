रेलवे ट्रैक पर ईयरफोन लगा कर ‘नित्यक्रिया’ कर था शख्स; स्पीड में ट्रेन आई और काट डाला

रेलवे ट्रैक पर ईयरफोन लगा कर शौच कर रहे शख्स की ट्रेन से कटकर मौत। फोटो सोर्स-AI
Man Hit By Train: बलिया रेलखंड पर संवरा हाल्ट स्टेशन के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। ईयरफोन लगाए हुए रेल पटरी के किनारे नित्यक्रिया कर रहा एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। इस वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही RPF रसड़ा और संवरा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंच गई। जांच के दौरान मृतक की पहचान गाजीपुर जिले के बरेसर रेसर थाना क्षेत्र अंतर्गत सत्यनगर चौथीबाद गांव निवासी मनोज गोंड के 18 साल के बेटे शिवम गोंड के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
अपने माता-पिता के साथ संवरा में किराए के मकान में शिवम रहता था। रविवार की सुबह वह शौच के लिए घर से निकला। इस दौरान वह रेलवे ट्रैक के किनारे चला गया। कानों में ईयरफोन लगे होने और घने कोहरे की वजह से उसे ट्रेन के आने का अंदाजा नहीं हो सका। इसी दौरान वह बलिया से रसड़ा की ओर जा रही इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
मामले की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टूटे पड़े मोबाइल फोन और स्थानीय लोगों की मदद से उसकी पहचान की। जिसके बाद परिजनों को मामले की जानकारी दी गई।
