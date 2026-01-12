12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

‘नौटंकीबाज दौड़ लगाकर रील्स बनाकर आ गया’, चंद्रशेखर की गर्लफ्रेंड बोली-वह दिखावे की राजनीति कर रहे

Dr. Rohini Ghavri On MP Chandrashekhar: सांसद चंद्रशेखर की पूर्व गर्लफ्रेंड डॉ. रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नौटंकीबाज दौड़ लगाकर रील्स बनाकर आ गया।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Harshul Mehra

Jan 12, 2026

mp chandrashekhar ex girlfriend dr rohini ghavri shared video on instagram taking dig at himmp chandrashekhar ex girlfriend dr rohini ghavri shared video on instagram taking dig at him

सांसद चंद्रशेखर की पूर्व गर्लफ्रेंड डॉ. रोहिणी घावरी ने उन पर कसा तंज। फोटो सोर्स-@DrRohinighavari (X)

Dr. Rohini Ghavri On MP Chandrashekhar: मेरठ के कपसाड़ गांव में मां की हत्या और दलित लड़की के अपहरण के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने मुलाकात नहीं करने दी। शनिवार को चंद्रशेखर गांव की ओर बढ़ते रहे, जबकि पुलिस लगातार उनके पीछे नजर रखे रही, लेकिन वे पुलिस की पकड़ में नहीं आए।

इस दौरान आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के कार्यकर्ताओं ने घटनाक्रम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। साथ ही चंद्रशेखर की सक्रियता और फिटनेस की जमकर सराहना की।

डॉ. रोहिणी घावरी ने इंस्टाग्राम पर किया वीडियो शेयर

वहीं, वीडियो सामने आने के बाद सांसद चंद्रशेखर की पूर्व गर्लफ्रेंड डॉ. रोहिणी घावरी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा। उन्होंने लिखा, ''आंधी बनकर आया, लेकिन जाटव पीड़ित परिवार से मिल नहीं पाया, फर्जी नेता।''

डॉ. रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर कसा तंज

सांसद चंद्रशेखर की X गर्लफ्रेंड डॉ. रोहिणी घावरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए तीखा तंज कसा। उन्होंने लिखा कि मेरठ हत्याकांड में राजपूत समाज के नेता संगीत सोम ने पीड़िता का अंतिम संस्कार कराया। समाजवादी नेता अतुल प्रधान ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की और BSP पिछले चार दिनों से न्याय की लड़ाई लड़ रही है।

'एक नौटंकीबाज दौड़ते हुए आया'

उन्होंने आगे लिखा कि एक तरफ यह लोग जमीन पर काम कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर 'एक नौटंकीबाज' दौड़ते हुए आया, रील्स बनवाईं और परिवार से मिला तक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पूरा समाज पीड़िता के साथ खड़ा था, तब वह कश्मीर में था और जैसे ही देखा कि मामला तूल पकड़ रहा है, तो वीडियो बनवाने के लिए भागकर आ गया। उन्होंने लिखा कि वह दिखावे की राजनीति कर रहे है।

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, सांसद चंद्रशेखर शनिवार (10 जनवरी) को दिल्ली से मेरठ के लिए रवाना हुए। इसकी भनक लगते ही दिल्ली पुलिस उनके पीछे लग गई और रास्ते भर उन्हें मेरठ जाने से रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन चंद्रशेखर नहीं रुके। मेरठ पहुंचने के लिए उन्होंने 8 फीट ऊंची दीवार फांदी, डिवाइडर पर दौड़ लगाई और हाईवे पर भागते नजर आए।

आगे जाकर उन्होंने एक अनजान बाइक सवार से लिफ्ट मांगी और अपने सुरक्षा गार्ड के साथ बाइक पर बैठकर निकल पड़े। इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर भी पार कर लिया, लेकिन गाजियाबाद के डासना बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया गया।

चंद्रशेखर और पुलिस के बीच तीखी बहस

यहां चंद्रशेखर और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई, जो कई मिनट तक धक्का-मुक्की में बदल गई। गुस्से में चंद्रशेखर कहते दिखे—“हाथ मत लगाना, हाथ हटाइए।” इसके बाद वह पुलिस बल को धकेलते हुए आगे बढ़े और फिर से हाईवे पर दौड़ने लगे।

हाईवे के दूसरी ओर पहुंचकर उन्होंने दोबारा बाइक पकड़ी और ट्रिपलिंग करते हुए करीब 25 किलोमीटर दूर भोजपुर पहुंचे। वहां भी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। काशी टोल पहुंचने पर पुलिस और चंद्रशेखर के बीच फिर जमकर नोकझोंक हुई, जहां पुलिस द्वारा उन्हें घसीटने तक की नौबत आ गई।

ये भी पढ़ें

800 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाला ‘नटरवरलाल’! अब 19 नए मुकदमे होंगे दर्ज
बरेली
19 new cases to be filed against kanhaiya gulati who defrauded him of over Rs 800 crore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 01:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / ‘नौटंकीबाज दौड़ लगाकर रील्स बनाकर आ गया’, चंद्रशेखर की गर्लफ्रेंड बोली-वह दिखावे की राजनीति कर रहे

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

क्या लड़की ने ही रची थी वारदात की पूरी साजिश? मेरठ हत्याकांड में ‘प्यार एंगल’ का बड़ा ट्विस्ट

दलित महिला हत्या का रहस्य अब प्रेम प्रसंग से जुड़ा
मेरठ

मेरठ से अगवा दलित लड़की बरामद, मां की हत्या कर उठा ले गया था आरोपी;गिरफ्तार

मेरठ

हाथ मत लगा… मेरा दिमाग खराब है? पुलिस अफसर पर भड़के चंद्रशेखर, बाइक पर बैठ निकले मेरठ

मेरठ

मेरठ केस: आरोपी फरार, गांव में RAF-PAC तैनात, सपा नेताओं को नहीं मिली अनुमति

मेरठ हत्याकांड पर टोल प्लाजा पर सपा नेताओं और पुलिस में झड़प
मेरठ

SP से भिड़े सपा विधायक, सांसद के साथ दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, रोकने पर धक्का-मुक्की

मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.