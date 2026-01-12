‘नौटंकीबाज दौड़ लगाकर रील्स बनाकर आ गया’, चंद्रशेखर की गर्लफ्रेंड बोली-वह दिखावे की राजनीति कर रहे

उन्होंने आगे लिखा कि एक तरफ यह लोग जमीन पर काम कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर 'एक नौटंकीबाज' दौड़ते हुए आया, रील्स बनवाईं और परिवार से मिला तक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पूरा समाज पीड़िता के साथ खड़ा था, तब वह कश्मीर में था और जैसे ही देखा कि मामला तूल पकड़ रहा है, तो वीडियो बनवाने के लिए भागकर आ गया। उन्होंने लिखा कि वह दिखावे की राजनीति कर रहे है।