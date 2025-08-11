11 अगस्त 2025,

बलिया

Ballia News:दिल्ली-बलिया-पटना स्पेशल ट्रेन शुरू, यात्रियों को मिली राहत

दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली 04090 आनंद विहार-पटना स्पेशल ट्रेन का संचालन रविवार से शुरू हो गया। पहले दिन ट्रेन सुबह 1 घंटे 10 मिनट की देरी से बलिया स्टेशन पहुंची, जहां से 124 से अधिक यात्री छपरा और पटना के लिए रवाना हुए। इस ट्रेन के शुरू होने से छपरा और पटना में नौकरीपेशा व व्यापारी वर्ग को बड़ी सहूलियत मिलेगी।

बलिया

Abhishek Singh

Aug 11, 2025

Ballia news
Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia rail news: दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली 04090 आनंद विहार-पटना स्पेशल ट्रेन का संचालन रविवार से शुरू हो गया। पहले दिन ट्रेन सुबह 1 घंटे 10 मिनट की देरी से बलिया स्टेशन पहुंची, जहां से 124 से अधिक यात्री छपरा और पटना के लिए रवाना हुए। इस ट्रेन के शुरू होने से छपरा और पटना में नौकरीपेशा व व्यापारी वर्ग को बड़ी सहूलियत मिलेगी।

स्टेशन अधीक्षक सुनील सिंह ने बताया कि यह विशेष ट्रेन 20 नवंबर तक कुल 105 फेरे लगाएगी। आनंद विहार से प्रतिदिन दोपहर 2:25 बजे रवाना होकर यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल (सुबह 9:35 बजे), प्रयागराज जं., वाराणसी (दोपहर 3:20 बजे), गाजीपुर सिटी (शाम 5:00 बजे) होते हुए बलिया (शाम 6:00 बजे) पहुंचेगी। यहां से प्रस्थान कर सहतवार, सुरेमनपुर, छपरा होते हुए रात 11:00 बजे पटना पहुंचेगी।

वापसी में 04089 पटना-आनंद विहार स्पेशल प्रतिदिन शाम 6:20 बजे पटना जंक्शन से रवाना होगी। पाटलिपुत्र और छपरा (रात 9:10 बजे), सुरेमनपुर, सहतवार होते हुए बलिया (रात 10:35 बजे) पहुंचेगी। इसके बाद गाजीपुर, वाराणसी (भोर 1:55 बजे), प्रयागराज (सुबह 4:40 बजे) और कानपुर सेंट्रल (सुबह 7:50 बजे) होते हुए अगले दिन दोपहर 2:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।

11 Aug 2025 03:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News:दिल्ली-बलिया-पटना स्पेशल ट्रेन शुरू, यात्रियों को मिली राहत

