Ballia News: रिश्तों की मर्यादा हुई तार तार, बाप ने 11 वर्षीय सगी बेटी से किया दुष्कर्म, पुलिस ने भेजा जेल

पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने नाबालिग बच्ची को डराकर चुप रहने की धमकी भी दी थी, लेकिन बालिका ने हिम्मत नहीं हारी और परिवार को बताया।इस घटना ने पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त कर दिया है। स्थानीय लोग इस जघन्य अपराध की निंदा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ऐसे अपराधी भविष्य में किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद न कर सकें। बालिका की सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग सक्रिय हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और कहा है कि आरोपी को अदालत में पेश कर उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस तरह की घटनाएं समाज में पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े करती हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती हैं।