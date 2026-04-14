Ballia News: रिश्तों की मर्यादा हुई तार तार, बाप ने 11 वर्षीय सगी बेटी से किया दुष्कर्म, पुलिस ने भेजा जेल

Ballia news, pic- सोशल मीडिया
Ballia Crime: बलिया जिले के सुखपुरा थानाक्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने अपनी सगी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया। परेशान बालिका ने इस अत्याचार की शिकायत घरवालों से की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे जेल भेज दिया।सुखपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला आरोपी अपनी बेटी के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम देने का दोषी पाया गया।
पुलिस के अनुसार, बालिका ने परिवार के सदस्यों को पूरी घटना बताई, जिससे पूरे परिवार में सदमे की लहर दौड़ गई। बालिका की शिकायत पर रविवार को थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। थाना प्रभारी रत्नेश दुबे ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद बालिका को जरूरी सहायता प्रदान की जा रही है।जानकारी के अनुसार, आरोपी की दो शादियां हो चुकी थीं, लेकिन दोनों पत्नियां इस दुनिया से जा चुकी हैं। ऐसे में घर में बच्चों का पालन-पोषण परिवार के अन्य सदस्य ही कर रहे थे। आरोपी के व्यवहार को लेकर पहले भी कुछ शिकायतें परिवार में थीं, लेकिन इस बार बालिका ने साहस दिखाते हुए सब कुछ बता दिया।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने नाबालिग बच्ची को डराकर चुप रहने की धमकी भी दी थी, लेकिन बालिका ने हिम्मत नहीं हारी और परिवार को बताया।इस घटना ने पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त कर दिया है। स्थानीय लोग इस जघन्य अपराध की निंदा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ऐसे अपराधी भविष्य में किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद न कर सकें। बालिका की सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग सक्रिय हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और कहा है कि आरोपी को अदालत में पेश कर उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस तरह की घटनाएं समाज में पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े करती हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती हैं।
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