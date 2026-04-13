बलिया में दोस्त ने ही दोस्त को मारी गोली, असलहा निकालकर झोंक दिया फायर, बाइक पर बैठाकर लाए थे आरोपी

जानकारी के मुताबिक, बिहार के बक्सर के रहने वाले आर्यन यादव को उसके ही दोस्तों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आर्यन को चार गोलियां लगी है, जिसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरही में भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल और फिर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। डॉक्टरों की माने तो फिलहाल आर्यन की स्थिति खतरे से बाहर है।