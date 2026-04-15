Ballia News: बेटी को दो बोरी गेंहू देना पिता को पड़ा भारी, पुत्र ने पिता को दी मौत, मां गंभीर



पुलिस जांच में सामने आया कि बीते दो दिनों से परिवार में गेहूं को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक के दूसरे पुत्र शुकुल चौहान के अनुसार, महेंद्र चौहान ने अपनी बेटी को दो बोरी गेहूं दिए थे, जिससे उनका बेटा पप्पू चौहान नाराज हो गया था। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और गुस्से में आकर पप्पू ने अपने पिता पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।