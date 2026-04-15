‘सिर्फ 2 मिनट लगेंगे एक बार मुझ से मिल तो लो’, इंस्पेक्टर ने दागदार की खाकी; रेप पीड़िता से अश्लील बातों का ऑडियो वायरल

अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) दिनेश कुमार शुक्ल ने कहा कि पुलिस विभाग में इस तरह के आचरण के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच के बाद नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इंस्पेक्टर के निलंबन के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना को अन्य पुलिसकर्मियों के लिए एक सख्त संदेश और सबक के तौर पर देखा जा रहा है।