Ballia News: माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान में जांच के घेरे में जिला विद्यालय निरीक्षक, शासन ने मांगी रिपोर्ट



इसी बीच वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू किए जाने के आदेशों के बाद शिक्षा निदेशक ने डीआईओएस को पत्र जारी कर यह जानकारी मांगी है कि क्या उन्होंने इन 179 कर्मियों के वेतन भुगतान से संबंधित कोई आदेश जारी किया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में न्यायालय को अवगत कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी प्रकार का अनियमित भुगतान न हो।