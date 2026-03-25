Ballia News: बलिया में ढहा पुल, 2 की मौत



घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित ठेकेदार व जिम्मेदार लोगों से पूछताछ की जा रही है।

हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और उचित मुआवजे की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भी पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान करने की अपील की है।

इस घटना ने निर्माण कार्यों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।