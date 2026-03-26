Ballia News: मां को बचाने के लिए बेटे ने कुएं में लगाई छलांग, मौत, मचा कोहराम

Ballia News: बलिया जनपद के गड़वार थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़सरी गांव में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां मां को बचाने के प्रयास में बेटे की मौत हो गई, जबकि महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी छोटेलाल राम की पत्नी सुभावती देवी, जिनकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं बताई जा रही है, बुधवार को घर से निकलकर गड़वार-रतसर मार्ग पर स्थित आरडी विद्यालय के समीप पहुंच गईं। इसी दौरान वह अचानक पास के एक कुएं में गिर गईं।