पत्नी के चरित्रहीन होने के शक में पति बना हैवान, कमरे में बंद कर की जिंदा जलाने की कोशिश, गंभीर रूप से झुलसी पत्नी

जानकारी के मुताबिक, साहोडीह के रहने वाले नितिन राजभर पर उसकी पत्नी लालसा देवी को जिंदा जलाने की कोशिश किए जाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि नितिन अपनी पत्नी लालसा पर अवैध संबंध होने का शक करता था। इसी कारण से घर में दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि 20 मार्च के दिन भी दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था।