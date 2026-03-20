बलिया में खाकी पर हमला, दो युवकों ने पीआरबी कर्मियों को जमीन पर गिराकर पीटा, वीडियो वायरल

पुलिस ने बताया कि मामले में दो लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों नामजद आरोपियों को मेडिकल के लिए भेजा गया है। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश मर जेल भेजा जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वहीं, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में यह चर्चा का विषय बना हुआ है।