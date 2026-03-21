दुकानदार की गला रेतकर हत्या, ट्यूबवेल के समीप से शव बरामद, घटनास्थल से मिली शराब की बोतलें

एडिशनल एसपी उत्तरी दिनेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि पुलिस को शव मिलने की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंच कर देखा गया तो घटनास्थल से शराब की खाली बोतलें बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि बंधु की बाइक भी घटना स्थल पर खड़ी थी। पुलिस के मुताबिक, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।परिजनों ने तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।