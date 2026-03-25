सरिया बांधते समय गिरा निर्माणाधीन पुल का ढांचा, 2 मजदूरों की गई जान, 2 हुए घायल

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने जांच के बाद दो मजदूरों को मृत घोषित कर दिया गया, जिनकी पहचान पप्पू और अमित के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ही लखीमपुर जिले के रहने वाले थे। इस दुर्घटना में पीलीभीत निवासी जुगल को गंभीर रूप से चोट लगी है, जिसका अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। वहीं, एक अन्य मजदूर भी घायल हुआ था, जिससे प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।