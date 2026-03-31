Ballia News:बलिया के पूर्वांचल अस्पताल के डॉक्टर आदित्य गिरफ्तार, अस्पताल में प्रसूता और दो नवजात बच्चियों की हुई थी मौत



मामले में मृतका के पति सोनू यादव ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 13 मार्च को प्रसव पीड़ा होने पर आशा कार्यकर्ता की सलाह पर उनकी पत्नी को पूर्वांचल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई, जिससे पहले जुड़वा बच्चियों की मृत अवस्था में डिलीवरी हुई और बाद में रिंकू देवी की हालत बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार डॉक्टर ने हार्ट अटैक की बात कहकर महिला को मऊ रेफर कर दिया, जबकि एंबुलेंस में ले जाते समय उसकी मौत हो चुकी थी।