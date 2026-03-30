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Ballia News: अवैध वसूली में फंसे इंस्पेक्टर साहब, विजिलेंस टीम ने दर्ज कराया FIR

बलिया जनपद में तैनात इंस्पेक्टर पन्नालाल के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ट्रक चालकों से कथित अवैध वसूली की शिकायतों के आधार पर शुरू हुई जांच के बाद विभाग ने उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में भी [&hellip;]

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बलिया

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Abhishek Singh

Mar 30, 2026

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बलिया जनपद में तैनात इंस्पेक्टर पन्नालाल के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ट्रक चालकों से कथित अवैध वसूली की शिकायतों के आधार पर शुरू हुई जांच के बाद विभाग ने उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल देखी जा रही है।


विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि इंस्पेक्टर पन्नालाल के पास उनकी घोषित आय से लगभग 1.20 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति पाई गई है। जांच में चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा जुटाया गया, जिसमें आय के ज्ञात स्रोतों से मेल न खाने वाली संपत्तियां चिन्हित की गईं। इसके आधार पर विभाग ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और विस्तृत जांच शुरू कर दी।


जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला जुलाई 2024 में उस समय सामने आया था, जब ट्रक चालकों ने उनसे अवैध वसूली किए जाने की शिकायत की थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विजिलेंस टीम ने गोपनीय जांच शुरू की। जांच के दौरान न केवल वसूली के आरोपों की पुष्टि के संकेत मिले, बल्कि आय से अधिक संपत्ति का मामला भी उजागर हुआ।


वर्तमान में विजिलेंस विभाग मामले की गहन छानबीन कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे और भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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Published on:

30 Mar 2026 04:33 pm

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