Ballia News: अवैध वसूली में फंसे इंस्पेक्टर साहब, विजिलेंस टीम ने दर्ज कराया FIR



विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि इंस्पेक्टर पन्नालाल के पास उनकी घोषित आय से लगभग 1.20 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति पाई गई है। जांच में चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा जुटाया गया, जिसमें आय के ज्ञात स्रोतों से मेल न खाने वाली संपत्तियां चिन्हित की गईं। इसके आधार पर विभाग ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और विस्तृत जांच शुरू कर दी।