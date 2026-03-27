खेत से मक्का उखाड़ना पड़ा भारी, पीट-पीटकर की गई वृद्ध की हत्या, हिरासत में आरोपी

मृतक के भतीजे योगेश पांडे ने बताया कि बड़े पापा ने शराब के नशे में भृगु नाथ सिंह के खेत में से कुछ मक्के के पौधे उखाड़ दिए थे। इसके बाद भृगु नाथ ने उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। योगेश ने बताया कि उनके बड़े पापा के बेटे गुजरात में रहकर नौकरी करते हैं और उनकी दो बेटियों की शादी हो चुकी है, वह घर पर अकेले ही रहते थे। योगेश ने बताया कि उनके बड़े पापा की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की गई है।