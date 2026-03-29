Ballia News: पत्नी पर किया ताबड़तोड़ हमला, फिर खुद के पेट में घोंपा चाकू, मचा हड़कंप



घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से हालत नाजुक होने पर रामजी राजभर को बेहतर उपचार के लिए बीएचयू रेफर कर दिया गया, जबकि पत्नी का इलाज जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जारी है। इस संबंध में कोतवाली पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।