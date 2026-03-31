Ballia News: फर्जी अंकपत्र के सहारे पाए थे नौकरी,जांच में हुआ खुलासा, बर्खास्त हुए गुरु जी



जांच में यह भी पाया गया कि बीएड अंकपत्र में उत्तीर्ण वर्ष, संस्थान का नाम और अनुक्रमांक में भी अंतर था। विभाग द्वारा स्पष्टीकरण का अवसर दिए जाने के बावजूद उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से हटा दिया गया।

विभाग अब उनके द्वारा अब तक प्राप्त वेतन और भत्तों की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है। साथ ही मानव सम्पदा पोर्टल पर अभिलेखों के सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।