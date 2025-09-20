Ballia News: शिक्षक हत्याकांड में शामिल कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर, साथी फरार

गिरफ्तार नितीश से पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ 16 सितंबर को महिला अध्यापिका राधिका वर्मा से सोने की चेन छीनी थी। इसके अलावा साहूपुर में शिक्षक देवेन्द्र प्रताप यादव और अध्यापिका कंचन सिंह से चेन व अंगूठी की लूट की थी। इसी वारदात के दौरान शिक्षक देवेन्द्र प्रताप यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।