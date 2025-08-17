Ballia News: सड़क हादसे में पिता की मौत, दो बच्चे गंभीर रूप से घायल

हादसे में फेफना थाना क्षेत्र निवासी 40 वर्षीय हरेराम यादव की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ बाइक पर सवार 12 वर्षीय पुत्री सलोनी और 10 वर्षीय पुत्र रविकांत गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची गड़वार पुलिस ने एम्बुलेंस 108 की मदद से बच्चों को जिला अस्पताल भिजवाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बीएचयू वाराणसी रेफर कर दिया।