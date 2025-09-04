Ballia News: प्रेमी के साथ ससुराल में थी प्रेमिका, पति ने पकड़ा, साथ रखने से किया इंकार

आखिरकार पंचायत ने नवविवाहिता और उसके प्रेमी को साथ रहने का फैसला सुनाया। प्रेमी पक्ष ने भी सहर्ष नवविवाहिता को रखने की हामी भर दी। पंचायत की सहमति और लिखित कागज तैयार होने के बाद प्रधान व ग्रामीणों की मौजूदगी में नवविवाहिता को प्रेमी के साथ उसके घर भेज दिया गया।