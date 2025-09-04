Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलिया

Ballia News: प्रेमी के साथ ससुराल में थी प्रेमिका, पति ने पकड़ा, साथ रखने से किया इंकार

पति और ससुराल पक्ष ने नवविवाहिता को रखने से साफ इनकार कर दिया। इधर, मायके पक्ष ने भी बेटी को घर ले जाने से मना कर दिया।

बलिया

Abhishek Singh

Sep 04, 2025

Ballia news
Ballia news, pic;- patrika

Ballia News: बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र के एक गांव में नवविवाहिता और उसके प्रेमी को लेकर मंगलवार को बड़ा बवाल खड़ा हो गया। नवविवाहिता को ससुराल में ही प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया गया। इसके बाद ससुराल पक्ष ने मायकेवालों को बुलाकर पंचायत बैठाई।

पंचायत में हुआ फैसला

पंचायत में दोनों पक्षों और गांव के गण्यमान्य लोगों की मौजूदगी में पूछताछ हुई। पति और ससुराल पक्ष ने नवविवाहिता को रखने से साफ इनकार कर दिया। इधर, मायके पक्ष ने भी बेटी को घर ले जाने से मना कर दिया।

आखिरकार पंचायत ने नवविवाहिता और उसके प्रेमी को साथ रहने का फैसला सुनाया। प्रेमी पक्ष ने भी सहर्ष नवविवाहिता को रखने की हामी भर दी। पंचायत की सहमति और लिखित कागज तैयार होने के बाद प्रधान व ग्रामीणों की मौजूदगी में नवविवाहिता को प्रेमी के साथ उसके घर भेज दिया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 03:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: प्रेमी के साथ ससुराल में थी प्रेमिका, पति ने पकड़ा, साथ रखने से किया इंकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट