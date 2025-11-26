Ballia News: पति कर रहा था दूसरी शादी, अचानक धमक पड़ी पहली पत्नी और फिर

Ballia News: बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति की कथित दूसरी शादी रुकवाने के लिए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पंजाब के जालंधर की रहने वाली स्टाफ नर्स संदीप कौर (32) ने आरोप लगाया है कि उसका पति रामकुमार वर्मा, निवासी देवापुर, मनियर, उसे छोड़कर दूसरी शादी करने जा रहा है। शिकायत के आधार पर मनियर थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच शुरू कर दी गई है।
संदीप कौर ने बताया कि उसकी शादी 17 जनवरी 2019 को जालंधर के रजिस्ट्रार कार्यालय में रामकुमार से हुई थी। उस समय रामकुमार पिलौर में स्टेशन मास्टर के पद पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और शादी हुई।
महिला का आरोप है कि शादी का झांसा देकर रामकुमार ने उससे संबंध बनाए थे। शिकायत के बाद रामकुमार को नौकरी से निलंबित भी किया गया था। संदीप के अनुसार, 17 नवंबर 2025 को रामकुमार ड्यूटी पर जाने के बाद वापस नहीं लौटे।
इसी बीच संदीप कौर को उसके पिता ने फोन कर बताया कि रामकुमार वर्मा दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। उसका तिलक 30 नवंबर और शादी 4 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है। सूचना मिलते ही संदीप कौर 18 नवंबर को फ्लाइट से बलिया पहुंची।
बलिया पहुंचकर संदीप कौर ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद उन्होंने 26 नवंबर को मनियर थाने में औपचारिक रूप से मुकदमा दर्ज कराया।
थाना प्रभारी कौशल कुमार पाठक ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।
बड़ी खबरेंView All
बलिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग