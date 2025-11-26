Ballia News: पति कर रहा था दूसरी शादी, अचानक धमक पड़ी पहली पत्नी और फिर

Ballia News: बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति की कथित दूसरी शादी रुकवाने के लिए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पंजाब के जालंधर की रहने वाली स्टाफ नर्स संदीप कौर (32) ने आरोप लगाया है कि उसका पति रामकुमार वर्मा, निवासी देवापुर, मनियर, उसे छोड़कर दूसरी शादी करने जा रहा है। शिकायत के आधार पर मनियर थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच शुरू कर दी गई है।