Ballia News: कार्यक्रम में न बुलाए जाने पर नाराज हुए सांसद, बोले मन करता है मंत्री को उठा कर मंच से फेंक दूं



सांसद ने कहा कि वह उम्रदराज जरूर हैं, लेकिन मन से कमजोर नहीं हैं। उन्होंने मंच से यह भी कहा कि उनका मन करता है कि मंत्री को मंच से उठाकर बाहर कर दें। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है तो कर दिया जाए, वह हर तरह की कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं।