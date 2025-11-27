Ballia News: महिला को घायल कर दुष्कर्म करने वाले का पुलिस ने किया एनकाउंटर

Ballia Crime: सुखपुरा थाना क्षेत्र के वन बिहार पार्क के समीप मंगलवार शाम एक 38 वर्षीय विवाहिता के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे आरोपी राजू तुरहा (32) निवासी मिड्ढा को पुलिस ने बुधवार देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।पुलिस के अनुसार, पीड़िता मंगलवार शाम करीब 8:30 बजे वन बिहार पार्क के पास पैदल जा रही थी। इसी दौरान शराब के नशे में धुत आरोपी राजू तुरहा ने उसका पीछा किया और सुनसान जगह देखकर सड़क किनारे खेत में घसीट ले गया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला की बेरहमी से पिटाई की और गला दबाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।