Ballia News: गंगा की बाढ़ में डूबने से दुकानदार की मौत, मचा कोहराम

Ballia flood news: बलिया जिले के फेफना थाना क्षेत्र के तीखा गांव में मंगलवार की देर शाम बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान तीखा गांव निवासी बम भोला खरवार (50) के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, बम भोला अपनी पान की दुकान बंद कर शाम को घर लौट रहे थे। गांव के डेरा मार्ग पर बाढ़ का पानी भर जाने से रास्ता पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। अंधेरे के कारण उन्हें रास्ते का अंदाजा नहीं हो सका और पैर फिसलकर नाली में गिरने से वे गहरे पानी में डूब गए।
थाना प्रभारी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आसपास के लोगों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचकर बचाव का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गांव में घटना को लेकर शोक का माहौल है।