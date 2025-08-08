Ballia News: गंगा की बाढ़ में डूबने से दुकानदार की मौत, मचा कोहराम

जानकारी के अनुसार, बम भोला अपनी पान की दुकान बंद कर शाम को घर लौट रहे थे। गांव के डेरा मार्ग पर बाढ़ का पानी भर जाने से रास्ता पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। अंधेरे के कारण उन्हें रास्ते का अंदाजा नहीं हो सका और पैर फिसलकर नाली में गिरने से वे गहरे पानी में डूब गए।