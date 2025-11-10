Ballia News: चंदन हत्याकांड के मुख्य आरोपी का हुआ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली



शनिवार (8 नवंबर) की रात महलीपुर निवासी चंदन राजभर अपने डेरे से घर लौट रहे थे, तभी तीन बदमाशों ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी।

पुलिस के अनुसार, अभिनन्दन ने अपने भाई रघुनन्दन और साले राजू राजभर के साथ मिलकर यह वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी।