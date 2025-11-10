Ballia News: चंदन हत्याकांड के मुख्य आरोपी का हुआ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

Ballia news, Pic-Patrika
Ballia Murder News: बलिया जिले में चंदन राजभर हत्याकांड के मुख्य आरोपी अभिनन्दन राजभर को पुलिस ने रविवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
एएसपी कृपाशंकर के अनुसार, रविवार रात करीब 11 बजे मनियर पुलिस की टीम घोघाचट्टी से बड़ागांव मार्ग पर रात्रि गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह पीछे मुड़कर भागने लगा।
पुलिस टीम ने जब पीछा किया तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अभिनन्दन के दाहिने पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी अभिनन्दन पुत्र केदार राजभर निवासी महलीपुर, थाना मनियर का रहने वाला है।
शनिवार (8 नवंबर) की रात महलीपुर निवासी चंदन राजभर अपने डेरे से घर लौट रहे थे, तभी तीन बदमाशों ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी।
पुलिस के अनुसार, अभिनन्दन ने अपने भाई रघुनन्दन और साले राजू राजभर के साथ मिलकर यह वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी।
गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया गया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों रघुनन्दन और राजू राजभर की तलाश में जुटी है।
बलिया
उत्तर प्रदेश
