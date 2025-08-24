Ballia News: बलिया में व्यवसाई के घर तीन राउंड फायरिंग, मची सनसनी

व्यवसायी घनश्याम केसरी ने बताया कि वह अपने घर की छत पर खड़े थे, तभी रानीगंज बाजार की ओर से एक कार आई। कार से उतरकर बदमाशों ने उन पर अवैध हथियार से तीन राउंड फायरिंग की। गोलियां घर की दीवार में जाकर लगीं, जिससे घनश्याम केसरी बाल-बाल बच गए।