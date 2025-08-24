Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलिया

Ballia News: बलिया में व्यवसाई के घर तीन राउंड फायरिंग, मची सनसनी

बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज बाजार में शनिवार रात एक व्यवसायी के घर पर फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई। मामला रात करीब 8 बजे कोटवां हॉस्पिटल मोड़ के पास का है।

बलिया

Abhishek Singh

Aug 24, 2025

Ballia news
Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia Crime: बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज बाजार में शनिवार रात एक व्यवसायी के घर पर फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई। मामला रात करीब 8 बजे कोटवां हॉस्पिटल मोड़ के पास का है।

व्यवसायी घनश्याम केसरी ने बताया कि वह अपने घर की छत पर खड़े थे, तभी रानीगंज बाजार की ओर से एक कार आई। कार से उतरकर बदमाशों ने उन पर अवैध हथियार से तीन राउंड फायरिंग की। गोलियां घर की दीवार में जाकर लगीं, जिससे घनश्याम केसरी बाल-बाल बच गए।

पीड़ित का आरोप है कि यह हमला एक पुराने मुकदमे में समझौता न करने की वजह से किया गया। फायरिंग के बाद हमलावर गालियां देते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए सुरेमनपुर की ओर फरार हो गए।

घटना की सूचना पर डायल 112 और बैरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी बैरिया मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Aug 2025 09:14 pm

Published on:

24 Aug 2025 09:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: बलिया में व्यवसाई के घर तीन राउंड फायरिंग, मची सनसनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.