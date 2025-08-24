Ballia News: बलिया में व्यवसाई के घर तीन राउंड फायरिंग, मची सनसनी

Ballia Crime: बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज बाजार में शनिवार रात एक व्यवसायी के घर पर फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई। मामला रात करीब 8 बजे कोटवां हॉस्पिटल मोड़ के पास का है।
व्यवसायी घनश्याम केसरी ने बताया कि वह अपने घर की छत पर खड़े थे, तभी रानीगंज बाजार की ओर से एक कार आई। कार से उतरकर बदमाशों ने उन पर अवैध हथियार से तीन राउंड फायरिंग की। गोलियां घर की दीवार में जाकर लगीं, जिससे घनश्याम केसरी बाल-बाल बच गए।
पीड़ित का आरोप है कि यह हमला एक पुराने मुकदमे में समझौता न करने की वजह से किया गया। फायरिंग के बाद हमलावर गालियां देते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए सुरेमनपुर की ओर फरार हो गए।
घटना की सूचना पर डायल 112 और बैरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी बैरिया मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।