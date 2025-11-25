Ballia News: बलिया में समाए दो मकान, कई लोग बेघर

Ballia News: बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र में सरयू नदी का कटान नवंबर माह में भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को गोपालनगर टाड़ी में तेज कटान के चलते दो परिवारों के मकान नदी में समा गए, जबकि आठ अन्य घर कटान के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं।