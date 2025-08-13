Ballia News: निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे धंसा, एक साइकिल सवार उसमे गिर का घायल, मचा हड़कंप

Ballia news: बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के चांददीयर चौराहे से करीब 50 मीटर दक्षिण बुधवार सुबह हुई तेज बारिश के दौरान निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सड़क अचानक धंस गई। हादसे में साइकिल सवार घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार, बिहार के सारण जिले के रिविलगंज निवासी 34 वर्षीय रविन्द्र नोनिया बैरिया की ओर जा रहे थे। इस दौरान अचानक सड़क का हिस्सा धंस गया और वह उसमें फंसकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद सुरेंद्र यादव मुखिया और अर्जुन सिंह ने राहगीरों को रोकते हुए घायल को सुरक्षित बाहर निकाला और पास के निजी चिकित्सक से उपचार कराया। समय रहते लोगों ने आवागमन रोक दिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई।
सूचना पर उपजिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और संबंधित विभाग को मरम्मत कार्य तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया। घटनास्थल पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया।
ग्रामीणों ने बताया कि यहां पहले एक पुलिया थी, जिसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत चौड़ा किया गया। दो पुलियों के बीच की खाली जगह को मात्र बालू भरकर ऊपर से पिचिंग कर दिया गया और आवागमन शुरू करा दिया गया। बरसात में नीचे से पानी के तेज बहाव के कारण सड़क धंस गई।
ग्रीनफील्ड के हाइवे मैनेजर सुजीत ठाकुर ने बताया कि यह नई पुलिया है, जिसमें दो पुलियों के बीच मिट्टी डालकर पिचिंग की गई थी। पानी के बहाव से धंसान हुआ है, जिसे जल्द ठीक किया जाएगा। उपजिलाधिकारी आलोक प्रताप सिंह ने कहा कि इस मार्ग पर गुणवत्ता की कमी के चलते तीन स्थानों पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसकी जांच कराई जाएगी, ताकि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना न हो।