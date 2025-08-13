Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलिया

Ballia News: निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे धंसा, एक साइकिल सवार उसमे गिर का घायल, मचा हड़कंप

बैरिया थाना क्षेत्र के चांददीयर चौराहे से करीब 50 मीटर दक्षिण बुधवार सुबह हुई तेज बारिश के दौरान निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सड़क अचानक धंस गई। हादसे में साइकिल सवार घायल हो गया।

बलिया

Abhishek Singh

Aug 13, 2025

Ballia news
ग्रीन एक्सप्रेस वे , Pc: सोशल मीडिया

Ballia news: बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के चांददीयर चौराहे से करीब 50 मीटर दक्षिण बुधवार सुबह हुई तेज बारिश के दौरान निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सड़क अचानक धंस गई। हादसे में साइकिल सवार घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार, बिहार के सारण जिले के रिविलगंज निवासी 34 वर्षीय रविन्द्र नोनिया बैरिया की ओर जा रहे थे। इस दौरान अचानक सड़क का हिस्सा धंस गया और वह उसमें फंसकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद सुरेंद्र यादव मुखिया और अर्जुन सिंह ने राहगीरों को रोकते हुए घायल को सुरक्षित बाहर निकाला और पास के निजी चिकित्सक से उपचार कराया। समय रहते लोगों ने आवागमन रोक दिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई।

सूचना पर उपजिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और संबंधित विभाग को मरम्मत कार्य तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया। घटनास्थल पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया।

ग्रामीणों ने बताया कि यहां पहले एक पुलिया थी, जिसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत चौड़ा किया गया। दो पुलियों के बीच की खाली जगह को मात्र बालू भरकर ऊपर से पिचिंग कर दिया गया और आवागमन शुरू करा दिया गया। बरसात में नीचे से पानी के तेज बहाव के कारण सड़क धंस गई।

ग्रीनफील्ड के हाइवे मैनेजर सुजीत ठाकुर ने बताया कि यह नई पुलिया है, जिसमें दो पुलियों के बीच मिट्टी डालकर पिचिंग की गई थी। पानी के बहाव से धंसान हुआ है, जिसे जल्द ठीक किया जाएगा। उपजिलाधिकारी आलोक प्रताप सिंह ने कहा कि इस मार्ग पर गुणवत्ता की कमी के चलते तीन स्थानों पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसकी जांच कराई जाएगी, ताकि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना न हो।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 04:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे धंसा, एक साइकिल सवार उसमे गिर का घायल, मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.