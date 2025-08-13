Ballia News: निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे धंसा, एक साइकिल सवार उसमे गिर का घायल, मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, बिहार के सारण जिले के रिविलगंज निवासी 34 वर्षीय रविन्द्र नोनिया बैरिया की ओर जा रहे थे। इस दौरान अचानक सड़क का हिस्सा धंस गया और वह उसमें फंसकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद सुरेंद्र यादव मुखिया और अर्जुन सिंह ने राहगीरों को रोकते हुए घायल को सुरक्षित बाहर निकाला और पास के निजी चिकित्सक से उपचार कराया। समय रहते लोगों ने आवागमन रोक दिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई।