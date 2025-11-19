Ballia News: शराब तस्करी में संलिप्त पुलिस की वीडियो और चैट वायरल, चौकी प्रभारी समेत पूरी टीम पर एसपी ने लिया एक्शन

Ballia Crime: बलिया जिले में शराब की अवैध तस्करी के मामले में पुलिस की संलिप्तता सामने आने पर एसपी ओमवीर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। रेवती थाना क्षेत्र के गोपालनगर पुलिस चौकी प्रभारी सुभेन्द्र सिंह सहित चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।