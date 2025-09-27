Ballia News: पड़ोसियों की पिटाई से युवक की मौत, मां से कर रहा था झगड़ा

Breaking News: आज की ताज़ा खबरें
Ballia News: बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र के उत्तर टोला वार्ड नंबर 14 में शनिवार शाम हुई मारपीट की घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय मोहम्मद मोहर्रम के रूप में हुई है।
परिजनों के अनुसार, मोहम्मद मोहर्रम नवका ब्रह्म के मेले से घर खाना खाने आया था। इसी दौरान उसका अपनी मां से विवाद हो गया। पड़ोसियों को लगा कि मोहर्रम उन्हें गाली दे रहा है। इस गलतफहमी के चलते विवाद बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई, जिसमें मोहर्रम गंभीर रूप से घायल हो गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक देख उसे जिला अस्पताल बलिया रेफर कर दिया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने पीछे दो पुत्र और दो पुत्रियां छोड़ गया है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्च्युरी में रखवा दिया है। मनियर थानाध्यक्ष कौशल पाठक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
