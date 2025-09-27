Ballia News: पड़ोसियों की पिटाई से युवक की मौत, मां से कर रहा था झगड़ा

परिजनों के अनुसार, मोहम्मद मोहर्रम नवका ब्रह्म के मेले से घर खाना खाने आया था। इसी दौरान उसका अपनी मां से विवाद हो गया। पड़ोसियों को लगा कि मोहर्रम उन्हें गाली दे रहा है। इस गलतफहमी के चलते विवाद बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई, जिसमें मोहर्रम गंभीर रूप से घायल हो गया।