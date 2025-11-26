Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: न्यायालय परिसर में युवक ने खुद को मारा ब्लेड, मचा हड़कंप

जिला न्यायालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने ब्लेड से अपनी गर्दन पर वार कर स्वयं को गंभीर रूप से घायल कर लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज जारी है।

बलिया

image

Abhishek Singh

Nov 26, 2025

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia Crime News: बलिया जिले के मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने ब्लेड से अपनी गर्दन पर वार कर स्वयं को गंभीर रूप से घायल कर लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज जारी है।

चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी 35 वर्षीय राजेश राम पुत्र शिव मंगल राम अपनी पत्नी से चल रहे विवाद के मामले में कोर्ट पहुंचा था। राजेश की मां मुनरी देवी के अनुसार, वह कुछ दिन पहले ही एक शादी में शामिल होने सूरत से घर आया था। वह अपनी पत्नी को साथ रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी।

बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में भी राजेश और उसकी मां ने पत्नी को घर चलने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। इसी बात से क्षुब्ध होकर राजेश ने आवेश में आकर ब्लेड से अपनी गर्दन पर वार कर लिया।

घटना की जानकारी मिलते ही परिसर में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

26 Nov 2025 03:00 pm

