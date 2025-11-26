Ballia News: न्यायालय परिसर में युवक ने खुद को मारा ब्लेड, मचा हड़कंप

चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी 35 वर्षीय राजेश राम पुत्र शिव मंगल राम अपनी पत्नी से चल रहे विवाद के मामले में कोर्ट पहुंचा था। राजेश की मां मुनरी देवी के अनुसार, वह कुछ दिन पहले ही एक शादी में शामिल होने सूरत से घर आया था। वह अपनी पत्नी को साथ रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी।