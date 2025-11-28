Patrika LogoSwitch to English

बलिया

खुशियों वाले घर में पसरा सन्नाटा, बलिया में ट्रेलर ने पांच को कुचला, तीन की हालत गंभीर

यूपी के बलिया जिले में शुक्रवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने टेंट लदे ट्रैक्टर-ट्राली को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

बलिया

image

Krishna Rai

Nov 28, 2025

CG Accident: तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की दर्दनाक मौत

खड़े ट्रक से जा टकराया युवक (Photo Patrika)

यूपी के बलिया जिले में शुक्रवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने टेंट लदे ट्रैक्टर-ट्राली को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की खबर मिलते ही पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई और परिवारों में मातम छा गया।

कैसे हुआ हादसा?

बसंतपुर एनएच-31 पर नंदजी यादव के घर 30 नवंबर को तिलक समारोह होना था। गाजीपुर से टेंट का सामान लेकर आ रही ट्रैक्टर-ट्राली गांव की ओर मुड़ रही थी। तभी भरौली की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर ट्राली में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्राली के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद ट्रेलर बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े रिश्तेदारों और मजदूरों को रौंदता हुआ पेड़ से टकरा गया। इस दौरान गाजीपुर निवासी टेंट मजदूर विशाल राम और शिवनारायण यादव की मौके पर ही मौत हो गई। शिवनारायण का शव ट्रेलर के पहिये के नीचे फंस गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया।

घायलों की हालत गंभीर

हादसे में हीरामन यादव, आदित्य यादव और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को सीएचसी नरहीं ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एक घायल युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

शादी वाले घर में पसरा मातम

जहां तिलक और शादी की तैयारियाँ हो रही थीं, वहां अब मातम छा गया है। परिवार के सदस्यों की स्थिति खराब है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि ट्रेलर और ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई है और तीन घायल हैं। घायलों का इलाज जारी है।

Published on:

28 Nov 2025 10:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / खुशियों वाले घर में पसरा सन्नाटा, बलिया में ट्रेलर ने पांच को कुचला, तीन की हालत गंभीर

बलिया

उत्तर प्रदेश

