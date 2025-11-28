खुशियों वाले घर में पसरा सन्नाटा, बलिया में ट्रेलर ने पांच को कुचला, तीन की हालत गंभीर

बसंतपुर एनएच-31 पर नंदजी यादव के घर 30 नवंबर को तिलक समारोह होना था। गाजीपुर से टेंट का सामान लेकर आ रही ट्रैक्टर-ट्राली गांव की ओर मुड़ रही थी। तभी भरौली की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर ट्राली में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्राली के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद ट्रेलर बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े रिश्तेदारों और मजदूरों को रौंदता हुआ पेड़ से टकरा गया। इस दौरान गाजीपुर निवासी टेंट मजदूर विशाल राम और शिवनारायण यादव की मौके पर ही मौत हो गई। शिवनारायण का शव ट्रेलर के पहिये के नीचे फंस गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया।