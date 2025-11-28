‘एक पल में सब गिर पड़े…’ बलिया के शादी समारोह में स्टेज ढहा, वर-वधू और भाजपा नेता नीचे दबे, मेहमानों में मचा हड़कंप

Stage collapse bjp leaders viral video ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आयोजित एक भव्य शादी समारोह के दौरान अचानक बड़ा हादसा हो गया। जैसे ही भाजपा जिलाध्यक्ष सहित कई नेता दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने मंच पर चढ़े, स्टेज अचानक भर-भराकर गिर गया। देखते ही देखते सभी लोग नीचे जा गिरे। हादसे का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, हालांकि घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। सौभाग्य से इस दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई।