Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

‘एक पल में सब गिर पड़े…’ बलिया के शादी समारोह में स्टेज ढहा, वर-वधू और भाजपा नेता नीचे दबे, मेहमानों में मचा हड़कंप

Ballia wedding stage collapse: उत्तर प्रदेश के बलिया में एक शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जब दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे भाजपा नेताओं के साथ पूरा स्टेज अचानक टूट गया। सभी लोग नीचे गिर पड़े, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

बलिया

image

Mohd Danish

Nov 28, 2025

ballia wedding stage collapse bjp leaders video viral news

बलिया के शादी समारोह में स्टेज ढहा | Image Source - Instagram

Stage collapse bjp leaders viral video ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आयोजित एक भव्य शादी समारोह के दौरान अचानक बड़ा हादसा हो गया। जैसे ही भाजपा जिलाध्यक्ष सहित कई नेता दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने मंच पर चढ़े, स्टेज अचानक भर-भराकर गिर गया। देखते ही देखते सभी लोग नीचे जा गिरे। हादसे का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, हालांकि घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। सौभाग्य से इस दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

आशीर्वाद देने पहुंचे थे भाजपा जिलाध्यक्ष

शहर के रामलीला मैदान में भाजपा नेता अभिषेक सिंह इंजीनियर के भाई के रिसेप्शन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्र, पूर्व सांसद भरत सिंह, बांसडीह विधायक प्रतिनिधि विश्राम सिंह और पूर्व जिला महामंत्री सुरजीत सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता वर-वधू को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंचे। एक साथ कई लोगों के चढ़ने से स्टेज का संतुलन बिगड़ गया और वह अचानक नीचे धंस गया। इसके साथ ही वर-वधू भी अन्य लोगों के साथ नीचे गिर पड़े।

हादसे ने बढ़ाई चिंता, पर सभी सुरक्षित

स्टेज गिरने की जोरदार आवाज और अचानक हुई हलचल से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। परिवार के सदस्य और मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। दूल्हा-दुल्हन को जल्दी से सम्भाला गया और कार्यक्रम को थोड़ी देर रोकना पड़ा। राहत की बात यह रही कि किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई और सभी सामान्य स्थिति में नजर आए। इसके बाद समारोह को सरलता से आगे जारी रखा गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

viral news

वायरल वीडियो

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 12:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / ‘एक पल में सब गिर पड़े…’ बलिया के शादी समारोह में स्टेज ढहा, वर-वधू और भाजपा नेता नीचे दबे, मेहमानों में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

टेंट कारोबारी की गला दबाकर की हत्या, इस वजह से उठ रहे कई सवाल, पुलिस ने तीन को पकड़ा

Tent businessman murder
बलिया

Ballia News: महिला को घायल कर दुष्कर्म करने वाले का पुलिस ने किया एनकाउंटर

बलिया

Ballia News: पति कर रहा था दूसरी शादी, अचानक धमक पड़ी पहली पत्नी और फिर

बलिया

Ballia News: न्यायालय परिसर में युवक ने खुद को मारा ब्लेड, मचा हड़कंप

Ballia news
बलिया

Ballia News: टेंट कारोबारी की हत्या, शव बाइक से बांधकर नदी में फेंका, इलाके में हड़कंप

Ballia news
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.