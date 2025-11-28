‘एक पल में सब गिर पड़े…’ बलिया के शादी समारोह में स्टेज ढहा, वर-वधू और भाजपा नेता नीचे दबे, मेहमानों में मचा हड़कंप

बलिया के शादी समारोह में स्टेज ढहा | Image Source - Instagram
Stage collapse bjp leaders viral video ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आयोजित एक भव्य शादी समारोह के दौरान अचानक बड़ा हादसा हो गया। जैसे ही भाजपा जिलाध्यक्ष सहित कई नेता दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने मंच पर चढ़े, स्टेज अचानक भर-भराकर गिर गया। देखते ही देखते सभी लोग नीचे जा गिरे। हादसे का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, हालांकि घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। सौभाग्य से इस दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई।
शहर के रामलीला मैदान में भाजपा नेता अभिषेक सिंह इंजीनियर के भाई के रिसेप्शन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्र, पूर्व सांसद भरत सिंह, बांसडीह विधायक प्रतिनिधि विश्राम सिंह और पूर्व जिला महामंत्री सुरजीत सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता वर-वधू को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंचे। एक साथ कई लोगों के चढ़ने से स्टेज का संतुलन बिगड़ गया और वह अचानक नीचे धंस गया। इसके साथ ही वर-वधू भी अन्य लोगों के साथ नीचे गिर पड़े।
स्टेज गिरने की जोरदार आवाज और अचानक हुई हलचल से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। परिवार के सदस्य और मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। दूल्हा-दुल्हन को जल्दी से सम्भाला गया और कार्यक्रम को थोड़ी देर रोकना पड़ा। राहत की बात यह रही कि किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई और सभी सामान्य स्थिति में नजर आए। इसके बाद समारोह को सरलता से आगे जारी रखा गया।
