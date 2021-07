महिलाओं से दुर्व्यवहार में बड़ी कार्रवाई, यूपी के राज्यमंत्री सहित 50 पर परिवाद केस दर्ज करने का आदेश

Order to file complaint case against Minister of State anand swaroop- यूपी सरकार (UP Government) में राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला (Anand Shukla) के खिलाफ महिलाओं से मारपीट और दुर्व्यहार के मामले में परिवाद दर्ज हुआ है। राज्यमंत्री के साथ ही एसएचओ कोतवाली बाल मुकुंद मिश्रा समेत 50 अज्ञात पर भी परिवाद दर्ज किया गया है।