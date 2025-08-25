‘जनता ने पकड़ ली भाजपा की चोरी’, बलिया में गरजे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव

धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के लोग हत्या कराने में विश्वास रखते होंगे। समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की। जब पूजा पाल सपा में थीं, तब उन्होंने कभी ऐसे आरोप नहीं लगाए। उन्होंने सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र का हवाला देते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूजा पाल के आरोपों की जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। निष्पक्ष जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।