सपा सांसद के बिगड़े बोल, बोले…अधिकारी खायेंगे जूता, प्रभारी मंत्री को उठा कर फेंकने की दिए धमकी

बलिया से सपा सांसद सनातन पांडेय ने विवादित बयान दिया है, रेलवे के कार्यक्रम में मुख्‍य अतिथि ना बनाए जाने से नाराज सनातन पांडेय ने सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता खाएंगे। सपा सांसद ने चुनौती देते हुए कहा कि मुकदमा करना हो तो कर दो, हम निपटने के लिए तैयार हैं। सनातन पांडेय ने कहा कि भारत सरकार के कार्यक्रम में नियमानुसार मुख्य अतिथि सांसद होता है। यहां अधिकारियों ने प्रभारी मंत्री को मुख्य अतिथि बना दिया।