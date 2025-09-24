राजस्थान में बजाज शोरूम मालिक समेत दो की बेरहमी से हत्या, अपराधियों ने शव कुओं में फेंके, ठगी का शक

Bajaj owner murder in Rajasthan: राजस्थान के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश से आए दो लोगों की हत्या कर शव कुओं में फेंक दिए गए। मृतकों की पहचान बलिया के बजाज शोरूम मालिक अशोक सिंह और उनके मैकेनिक विकास कुमार के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि उन्हें 9 लाख रुपए का जनरेटर मात्र 3.5 लाख रुपए में देने का झांसा देकर बुलाया गया और फिर सुनसान जगह पर हत्या कर दी गई।